Тренер Оливейры: с кем дрался Махачев, чтобы бороться за титул?

Диего Лима, тренер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразильца Чарльза Оливейры, считает, что россиянин Ислам Махачев не должен бороться за вакантный титул с его подопечным.

«Не хочу умалять достоинств Махачева, он монстр. Чертовский боец, который показывает себя как в стойке, так и на земле. Но с кем он дрался? Вы знаете? Посмотрите, через что пришлось пройти Чарльзу, чтобы подраться за титул. Да как и всем остальным… Тот же Фергюсон не получил титульник даже после 12 побед. Так почему же Махачев его получит?

Почему бы UFC не испытать его? Почему ему не дают Чендлера? Или Гэтжи? Почему они вообще не дают ему никого из топ-5? Чарльзу пришлось уверенно победить Фергюсона, чтобы заполучить свой шанс», – приводит слова Лимы Ag.Fight.