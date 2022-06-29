Дацик ответил Емельяненко, который сказал, что поставит на свою победу

Российский боец Вячеслав Дацик ответил своему сопернику Фёдору Емельяненко, который утверждал, что сделает ставку на свою победу в поединке.
«Саша, ставить можно, но я тебе советую. Хочешь заработать – ставь всё что можешь на меня», – приводит слова Дацика пресс-служба Hardcore Boxing.
Напомним, Емельяненко не выступал с февраля, когда в поединке на голых кулаках победил судейским решением американца Джеффа Монсона. Спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.
Ранее прогнозом на поединок Емельяненко и Дацика поделился известный российский организатор в сфере MMA Камил Гаджиев.
Емельяненко имеет 28 побед и девять поражений в ММА. На счету 45-летнего Дацика шесть побед и восемь поражений в смешанных единоборствах.
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