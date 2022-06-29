Дана Уайт рассматривает бой Адесаньи с Алексом Перейрой, нокаутировавшим его в кикбоксинге
Поделиться
Президент UFC Дана Уайт заявил, что допускает возможный поединок между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой, если оба победят в предстоящих боях.
Напомним, Адесанья и Перейра дважды встречались во времена выступлений в кикбоксинге, и оба раза побеждал бразилец. В марте 2017 года на турнире Glory of Heroes 7 он нокаутировал новозеландца.
«Оба этих парня пришли из кикбоксинга. Перейра – бывший чемпион Glory в среднем и полутяжёлом весе. И у него две победы над Исраэлем Адесаньей. Вы знаете, сейчас у него две победы в UFC. Так что его поединок с жёстким, выносливым и рехнувшимся Стриклендом должен получиться классным. Если он победит, то есть смысл провести бой с Адесаньей», – приводит слова Уайта издание Yahoo Sports.
Новость по темеДана Уайт назвал величайшего полусредневеса UFC в истории
Комментарии
- 29 июня 2022
-
23:41
-
23:01
-
22:45
-
22:27
-
22:13
-
22:01
-
20:47
-
20:41
-
20:11
-
19:52
-
19:14
-
19:06
-
18:59
-
17:51
-
17:29
-
16:13
-
14:33
-
13:37
-
13:25
-
12:22
-
11:10
-
10:55
-
10:01
-
09:21
-
08:57
-
06:43
-
00:43
-
00:04
- 28 июня 2022
-
23:48
-
23:32
-
23:31
-
22:33
-
22:13
-
21:49
-
21:17
Партнерский контент