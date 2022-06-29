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Дана Уайт рассматривает бой Адесаньи с Алексом Перейрой, нокаутировавшим его в кикбоксинге

Дана Уайт рассматривает бой Адесаньи с Алексом Перейрой, нокаутировавшим его в кикбоксинге
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Президент UFC Дана Уайт заявил, что допускает возможный поединок между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой, если оба победят в предстоящих боях.

Напомним, Адесанья и Перейра дважды встречались во времена выступлений в кикбоксинге, и оба раза побеждал бразилец. В марте 2017 года на турнире Glory of Heroes 7 он нокаутировал новозеландца.

«Оба этих парня пришли из кикбоксинга. Перейра – бывший чемпион Glory в среднем и полутяжёлом весе. И у него две победы над Исраэлем Адесаньей. Вы знаете, сейчас у него две победы в UFC. Так что его поединок с жёстким, выносливым и рехнувшимся Стриклендом должен получиться классным. Если он победит, то есть смысл провести бой с Адесаньей», – приводит слова Уайта издание Yahoo Sports.

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