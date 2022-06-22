Дана Уайт назвал величайшего полусредневеса UFC в истории
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Президент UFC Дана Уайт заявил, что считает действующего чемпиона организации в полусреднем весе (до 77 кг) нигерийца Камару Усмана величайшим бойцом в истории дивизиона.
«Леон Эдвардс – первый парень рейтинга, который бросит Усману вызов. Он крайне талантлив, как и весь дивизион. Нельзя отрицать тот факт, что Усман – величайший полусредневес всех времён.
Он «складывает» парней, которые считаются невероятными бойцами, и это не происходит в каком-то блеклом дивизионе, где у вас есть Усман и все остальные. Здесь одни убийцы. Посмотрим, что покажет Эдвардс», – сказал Уайт в интервью YouTube-каналу TheMacLife.
Напомним, реванш Усмана с британцем Леоном Эдвардсом состоится 21 августа в США и возглавит турнир UFC 278.
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