Сехудо обратился к Уайту насчёт возвращения в UFC, изъявив желание драться с Волкановски
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Генри Сехудо разместил новый пост в своих социальных сетях, обратившись к президенту UFC Дане Уайту по поводу возвращения в промоушен.
«Дана, мне больше нечего доказывать. Если чтобы вернуть пояс, мне нужно драться в 135 фунтах, а затем подняться, я сделаю это! Но я всегда предпочитал делать то, что раньше никто не делал», — написал Сехудо.
Отметим, что за кулисами турнира UFC 276 Сехудо встретился с австралийским бойцом Александром Волкановски, где между ними завязался разговор.
«Я просто хочу соревноваться. Всегда хотел бросить тебе вызов», — сказал Сехудо.
«Давай посмотрим, что получится», — ответил Волкановски.
Сехудо провёл боксёрскую тренировку под руководством Тайсона:
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