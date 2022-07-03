Сехудо обратился к Уайту насчёт возвращения в UFC, изъявив желание драться с Волкановски

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Генри Сехудо разместил новый пост в своих социальных сетях, обратившись к президенту UFC Дане Уайту по поводу возвращения в промоушен.



«Дана, мне больше нечего доказывать. Если чтобы вернуть пояс, мне нужно драться в 135 фунтах, а затем подняться, я сделаю это! Но я всегда предпочитал делать то, что раньше никто не делал», — написал Сехудо.



Отметим, что за кулисами турнира UFC 276 Сехудо встретился с австралийским бойцом Александром Волкановски, где между ними завязался разговор.



«Я просто хочу соревноваться. Всегда хотел бросить тебе вызов», — сказал Сехудо.



«Давай посмотрим, что получится», — ответил Волкановски.

Сехудо провёл боксёрскую тренировку под руководством Тайсона: