«У меня будет большой живот, и я не увижу свой член». Серроне рассказал о планах на пенсию

Американский ветеран UFC Дональд «Ковбой» Серроне шуточно рассказал о своих планах после завершения карьеры в организации.

Напомним, на турнире UFC 276 Серроне уступил удушающим приёмом во втором раунде ещё одному старожилу организации – соотечественнику Джиму Миллеру, после чего в возрасте 39 лет сообщил об уходе.

«Это крупнейшее облегчение в моей жизни. Наконец-то всё закончилось. Я в порядке, говоря, что пора уходить. Единственное, о чём я жалею, так это о том, что я не сделал этого раньше.

Я собираюсь сидеть на турнирах в первом ряду и пить пиво. И у меня будет настолько большой живот, что я не увижу свой член. Это то, к чему я буду стремиться», – сказал Ковбой на послематчевой пресс-конференции.