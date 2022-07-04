«У меня будет большой живот, и я не увижу свой член». Серроне рассказал о планах на пенсию
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Американский ветеран UFC Дональд «Ковбой» Серроне шуточно рассказал о своих планах после завершения карьеры в организации.
Напомним, на турнире UFC 276 Серроне уступил удушающим приёмом во втором раунде ещё одному старожилу организации – соотечественнику Джиму Миллеру, после чего в возрасте 39 лет сообщил об уходе.
«Это крупнейшее облегчение в моей жизни. Наконец-то всё закончилось. Я в порядке, говоря, что пора уходить. Единственное, о чём я жалею, так это о том, что я не сделал этого раньше.
Я собираюсь сидеть на турнирах в первом ряду и пить пиво. И у меня будет настолько большой живот, что я не увижу свой член. Это то, к чему я буду стремиться», – сказал Ковбой на послематчевой пресс-конференции.
Новость по темеДональд Серроне опубликовал пост после завершения карьеры в UFC
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