Дональд Серроне опубликовал пост после завершения карьеры в UFC

Американский ветеран UFC Дональд «Ковбой» Серроне опубликовал пост после объявления о завершении карьеры.
Напомним, сегодня, 3 июля, на турнире UFC 276, состоявшемся в Лас-Вегасе (США), Серроне уступил удушающим приёмом во втором раунде ещё одному старожилу организации – соотечественнику Джиму Миллеру, после чего в возрасте 39 лет сообщил об уходе из спорта.
«Спасибо, UFC», – написал Ковбой в социальных сетях.
Фото: из личного архива Дональда Серроне
Напомним, в соглавном бою турнира UFC 276 чемпион в полулёгком весе (до 65 кг), австралиец Алекс Волкановски уверенно завершил трилогию с американцем Максом Холлоуэем. В главном бою чемпион в среднем весе (до 84 кг), новозеландец Исраэль Адесанья победил американца Джареда Каннонье, в пятый раз защитив титул.
- 3 июля 2022
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