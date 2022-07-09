Промоутер рассказал, почему Фьюри отказался от боя с Усиком

Промоутер Эдди Хирн рассказал, почему британский боксёр, чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри отказался от боя с украинцем Александром Усиком.

«Фьюри хотел провести промежуточный поединок, а потом провести бой с Усиком. Однако, сделка сорвалась. Не думаю, что ему нравится стиль Усика. Возможно, Фьюри не настолько мотивирует бой с Усиком. Я не думаю, что Фьюри настолько уверен в этом бое. Если бы он не волновался, то была бы заключён контракт, и он сразился с Усиком. Если бы Фьюри считал, что может победить его, он бы принял бой», — приводит слова Хирна Mirror.

Напомним, сейчас Усик готовится к бою-реваншу с британцем Энтони Джошуа. Первый поединок завершился победой украинского боксёра.