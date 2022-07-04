Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Джо Джойс — Кристиан Хаммер, результат боя, будущий соперник Тайсона Фьюри, видео

Будущий соперник Фьюри выдал 4 нокдауна за 90 секунд. Он сорвёт поединок Тайсона и Усика?
Денис Дорофеев
Будущий соперник Тайсона Фьюри
Комментарии
После боя Джо Джойс исполнил акробатические элементы из капоэйры.

Пока Тайсон Фьюри находится на заслуженном отдыхе, который он называет пенсией, ему подбирают соперника на осень. Наиболее вероятным оппонентом является британец Джо Джойс, подкрепивший свои амбиции делом.

В прошлые выходные Джаггернаут (прозвище Джойса. — Прим. «Чемпионата») отличился в бою с немцем Кристианом Хаммером. Хаммер знаком российской публике по схватке против Александра Поветкина, которому проиграл решением судей. Также у немца есть опыт противостояния с братьями Фьюри, Мариушем Вахом, Луисом Ортизом и перспективным французом Тони Йока. Но Кристиан всем им проиграл. Он является классическим примером трамплина в мире бокса.

Видео доступно на канале BT Sport в YouTube. Права на видео принадлежат BT Sport.

Что касается Джойса, то у него безупречный рекорд 13-0 и высокие рейтинговые позиции — претендент №1 в рейтинге WBO, №2 в WBC и №6 в IBF. На счету британца есть досрочные победы над Бермейном Стиверном, Александром Устиновым, Михаэлем Валлишем, Даниэлем Дюбуа и Карлосом Такамом. Неудивительно, что именно Джаггернаута рассматривают в роли следующего соперника для Фьюри.

С первых секунд Джойс захватил центр ринга и таким образом попытался реализовать преимущество. Поначалу его тактика работала, и удары, в частности джебы, безотказно доходили до цели. Но затем Хаммер приноровился и успешно отбивался ответными выпадами, в основном двойками. Ответная дерзость немца настолько впечатлила бывшего чемпиона мира по боксу и действующего комментатора канала BT Sport Карла Фрэмптона, что тот отдал раунд Хаммеру. Хотя по совокупности эпизодов предпочтительнее выглядел британец.

Таких наглых цыган не было даже в «Большом куше». Фьюри хочет за бой 35 млрд рублей Таких наглых цыган не было даже в «Большом куше». Фьюри хочет за бой 35 млрд рублей
Тайсон бурно отмечает пенсию. Еле ходит, зато пинает машины такси. Видео Тайсон бурно отмечает пенсию. Еле ходит, зато пинает машины такси. Видео

Во второй трёхминутке Джойс сделал правильные выводы, ещё чаще попадал и вместе с тем не пропускал благодаря своевременным отскокам назад. В третьем отрезке начались качели с зарубами, где на этот раз успешнее выглядел Джаггернаут. Итогом этих баталий стал нокдаун в исполнении Джо в самом конце раунда. Стоит отметить, что британец попал в затылок.

А в четвёртом раунде всё закончилось. Спустя 20 секунд после начала трёхминутки Хаммер присел после попадания в корпус. Немец пытался спастись не в клинче, а героических разменах. Но в итоге оказался в нокдауне в третий раз. И к середине отрезка Джойс завершил страдания Кристиана ударом в печень. Хаммер присел, и судья решил прервать избиение.

Джо Джойс исполняет акробатический элемент из капоэйры

Джо Джойс исполняет акробатический элемент из капоэйры

Фото: James Chance/Getty Images

Четыре нокдауна за четыре раунда — очень впечатляющий перфоманс от Джо Джойса. Ещё больше впечатлило то, что было после боя. Он исполнил сложный акробатический элемент из капоэйры с полётом в воздухе. Британец быстрее всех разобрался с Хаммером, что добавит ему несколько очков за переговорным столом. Однако он неоднократно пропускал акцентированные удары. Это определённо сыграет на руку Тайсону Фьюри, если Цыганский король решит вернуться в ринг.

Уход Фьюри — удар для бокса. Но сделал он это красиво Уход Фьюри — удар для бокса. Но сделал он это красиво
У Тайсона Фьюри ужасная защита. Рассказываем, как Уайт может отправить его в нокаут У Тайсона Фьюри ужасная защита. Рассказываем, как Уайт может отправить его в нокаут
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022