Будущий соперник Фьюри выдал 4 нокдауна за 90 секунд. Он сорвёт поединок Тайсона и Усика?

Пока Тайсон Фьюри находится на заслуженном отдыхе, который он называет пенсией, ему подбирают соперника на осень. Наиболее вероятным оппонентом является британец Джо Джойс, подкрепивший свои амбиции делом.

В прошлые выходные Джаггернаут (прозвище Джойса. — Прим. «Чемпионата») отличился в бою с немцем Кристианом Хаммером. Хаммер знаком российской публике по схватке против Александра Поветкина, которому проиграл решением судей. Также у немца есть опыт противостояния с братьями Фьюри, Мариушем Вахом, Луисом Ортизом и перспективным французом Тони Йока. Но Кристиан всем им проиграл. Он является классическим примером трамплина в мире бокса.

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Что касается Джойса, то у него безупречный рекорд 13-0 и высокие рейтинговые позиции — претендент №1 в рейтинге WBO, №2 в WBC и №6 в IBF. На счету британца есть досрочные победы над Бермейном Стиверном, Александром Устиновым, Михаэлем Валлишем, Даниэлем Дюбуа и Карлосом Такамом. Неудивительно, что именно Джаггернаута рассматривают в роли следующего соперника для Фьюри.

С первых секунд Джойс захватил центр ринга и таким образом попытался реализовать преимущество. Поначалу его тактика работала, и удары, в частности джебы, безотказно доходили до цели. Но затем Хаммер приноровился и успешно отбивался ответными выпадами, в основном двойками. Ответная дерзость немца настолько впечатлила бывшего чемпиона мира по боксу и действующего комментатора канала BT Sport Карла Фрэмптона, что тот отдал раунд Хаммеру. Хотя по совокупности эпизодов предпочтительнее выглядел британец.

Во второй трёхминутке Джойс сделал правильные выводы, ещё чаще попадал и вместе с тем не пропускал благодаря своевременным отскокам назад. В третьем отрезке начались качели с зарубами, где на этот раз успешнее выглядел Джаггернаут. Итогом этих баталий стал нокдаун в исполнении Джо в самом конце раунда. Стоит отметить, что британец попал в затылок.

А в четвёртом раунде всё закончилось. Спустя 20 секунд после начала трёхминутки Хаммер присел после попадания в корпус. Немец пытался спастись не в клинче, а героических разменах. Но в итоге оказался в нокдауне в третий раз. И к середине отрезка Джойс завершил страдания Кристиана ударом в печень. Хаммер присел, и судья решил прервать избиение.

Джо Джойс исполняет акробатический элемент из капоэйры Фото: James Chance/Getty Images

Четыре нокдауна за четыре раунда — очень впечатляющий перфоманс от Джо Джойса. Ещё больше впечатлило то, что было после боя. Он исполнил сложный акробатический элемент из капоэйры с полётом в воздухе. Британец быстрее всех разобрался с Хаммером, что добавит ему несколько очков за переговорным столом. Однако он неоднократно пропускал акцентированные удары. Это определённо сыграет на руку Тайсону Фьюри, если Цыганский король решит вернуться в ринг.