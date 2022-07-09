«Это тот бой, который оставит след в истории». Проводников — о поединке Бивол — Бетербиев

Бывший чемпион мира по боксу по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в первом полусреднем весе Руслан Проводников высказался о возможном поединке между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.



«Я бы с удовольствием посмотрел этот поединок. Это как раз тот бой, который оставит свой след в истории. Это как если мы вспомним 70-е и 80-е года, когда дрались Али и Фрейзер. Если в весовой категории есть два лидера, на мой взгляд, им нужно подраться. Не могу сказать, кто из них лидер. С Бетербиевым я не знаком, но он мне импонирует как боец. Очень нравится его стиль боя.



С Димой я знаком лично, общаемся с ним. Если этот бой состоится, то я, конечно, буду болеть за Диму. Это будет очень зрелищный поединок — два разных стиля. А мы знаем, что бои делают стили. Поэтому мне бы хотелось, чтобы эта схватка состоялась.



На мой взгляд, исход этого боя будет зависеть от того, кто готов зайти ради победы как можно дальше. Вот именно это решает, кто готов выиграть и броситься в омут с головой, и не думать, что может произойти, и просто дойти до конца. Вот тот и выиграет», — ответил Проводников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.