Блахович — Прохазке: ты нарушил кодекс самурая

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), польский ветеран Ян Блахович обратился к действующему чемпиону дивизиона Иржи Прохазке, который недавно объявил о том, что хочет вновь подраться с бразильцем Гловером Тейшейрой.

«Ян будет для меня самым тяжёлым вызовом» – это твои слова. Я испытываю к тебе уважение, чемп, но самурайский кодекс ты нарушил», — написал Блахович в своих социальных сетях.

Напомним, в последнем бою Прохазка встречался как раз с Гловером Тейшейрой. Их поединок состоялся в ночь с 11 на 12 июня мск в Сингапуре на турнире UFC 275 и являлся главным событием спортивного мероприятия. Победу в этом противостоянии, добытую на последней минуте заключительного раунда, праздновал Прохазка.

Блахович в последнем поединке одолел представителя Австрии Александара Ракича.