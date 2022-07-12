«Возможно, побочные эффекты некоторых веществ». Головкин — о резких выпадах от Альвареса

Двукратный чемпион мира в среднем весе казахстанский ветеран Геннадий Головкин прокомментировал резкие слова, которые в его адрес говорил мексиканский боксёр Сауль Альварес. Помимо прочего, Сауль обвинил Геннадия в двуличии.
«Я даже не знаю, как это объяснить. Возможно, это просто побочные эффекты некоторых веществ в организме. Но я отношусь к этому как к спортивному событию, ничего личного. Но слова, которые он хочет сказать, необъяснимы. Это необъяснимо», — приводит слова Головкина BoxingScene.
Напомним, Альварес и Головкин 17 сентября проведут между собой уже третий поединок. Бой состоится в Лас-Вегасе. Ранее бойцы уже встречались в 2017 и 2018 годах. В первом случае зафиксирована ничья, второй бой остался за Альваресом.
Сауль Альварес показал яхту стоимостью $ 60 млн:
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