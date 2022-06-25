«Мышь рыжая или петух?» Головкин крепко закусился с Канело, пока на словах

Дата и время турнира

Поединок Сауля Альвареса и Геннадия Головкина состоится в ночь с 17 на 18 сентября по московскому времени в городе Лас-Вегас, штат Невада. Боксёры проведут объединительный поединок в суперсреднем весе за пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO. Третий бой начнётся 18 сентября приблизительно в 6:00 мск. «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию трилогии Головкина и Канело.

Прямая трансляция

Трансляция боя будет доступна на стриминговом сервисе DAZN. Вопрос показа поединка на территории России остаётся открытым.

Геннадий Головкин и Сауль Альварес Фото: Ethan Miller/Getty Images

Как прошли предыдущие поединки

Канело и GGG проведут уже третий бой. Первый состоялся в сентябре 2017-го и завершился ничьей раздельным решением, а реванш случился спустя год – победу большинством решений судей забрал мексиканец. После этого Канело одержал семь побед подряд, пока не наткнулся на Дмитрия Бивола. Боксёр из Казахстана провёл четыре поединка, выиграв в каждом.

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Мнения экспертов

«Миф о непобедимости Канело рухнул. Осталась лишь реальность. А два подряд поражения всегда приводят к тому, что ваша карьера висит на волоске. Да, Канело сильно рисковал, поднимаясь в полутяжи. Пусть и предполагалось, что он одержит победу. Но в предстоящем бою всё будет иначе. Здесь не может быть никаких оправданий. Если он проиграет в сентябре в бою с Головкиным, то что с этим делать? Два подряд поражения, тем более разным бойцам, это вам не шутка. Для Канело самым сложным моментом будет отыскать прежнюю уверенность и оправиться после поражения от Бивола. Он был сильно расстроен этим результатом боя. Ему очень нужна эта победа. Он просто обязан победить», — приводит ESPN слова сопромоутера поединка Эдди Хирна.

Геннадий Головкин и Сауль Альварес Фото: Ethan Miller/Getty Images

«Бой Головкина с Муратой многое показал. Он выглядел уязвимым, постаревшим, его оттеснял человек, который неизвестен как сильный панчер. Я бы на его месте и близко не подходил к Канело. На мой взгляд, это плохо кончится. Возраст берёт своё, это было ясно видно. Головкин, на мой взгляд, уже не тот, что был раньше, и в идеале я не хотел бы видеть, как он будет жестоко избит Канело в третьем бою, потому что я думаю, что именно это и произойдёт.

Реальность такова, что только один боец с момента их последнего боя стал лучше, и мы все знаем, кто это. Он не просто стал лучше, он стал больше и сильнее… и я думаю, что это будет очевидно, если мы увидим ещё один их бой», — уверен бывший чемпион мира Тони Беллью.

Что сказали боксёры перед боем

«В нём два разных человека. Он притворяется хорошим парнем, но это не так. Он засранец, вот кто он такой. Он притворяется хорошим парнем, говоря: «Я делаю это для фанатов, я счастлив». Но в других местах он говорит много разного дерьма. Вот так всё обстоит. Будь мужчиной и отвечай за свои слова. Моя победа нокаутом — единственный возможный исход боя, каким я его вижу», – заявил Канело на первой пресс-конференции, посвящённой трилогии.

«Я не испытываю ничего персонального — я выхожу боксировать. Для меня это совсем другое, как я вижу эту ситуацию. Если у него есть что-то персональное ко мне, то это точно не мои проблемы». Также GGG выразил удивление неприязнью со стороны Альвареса: «Я не понимаю этих эмоций. У нас было два прекрасных боя, после чего мы обнялись, пожали руки, и вот сейчас что-то заново получается… Он говорит, что я много чего-то говорю, не знаю… Я не нахожу, что сказал что-то плохое в его сторону.

Он меня оскорбил? Если честно, я не слышал. Это когда? На пресс-конференции? Я просто сразу не понял — переводчик не перевёл в тот момент. Считаю, что это не красит его в первую очередь. Много оскорблений можно сказать… Что я ему могу сказать? Что он мышь рыжая, или что? Петух? Это опять же будет показывать мою сторону», – ответил Головкин.