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Нейт Диаз – Хабибу Нурмагомедову: ты всё время боялся драться, а теперь ты в зале славы?

Нейт Диаз – Хабибу Нурмагомедову: ты всё время боялся драться, а теперь ты в зале славы?
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Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз жёстко высказался в адрес российского экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Кого Хабиб победил за титул? Он получил Дастина Порье и Джастина Гэтжи. Он добивал их одним и тем же способом. Это похоже на то, что ты никуда не годишься. Ты напуганный боец, всё время боялся драться, а теперь ты в зале славы?», — приводятся слова Диаза в твиттере ESPN MMA.

Напомним, в октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу в бою с представителем США Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, после чего объявил о решении завершить карьеру. В его активе 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах. В рамках UFC у Нурмагомедова 13 побед в 13 боях.

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