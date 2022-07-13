Мигель Котто: для Головкина это последний шанс взять верх в трилогии с Канело

Экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Мигель Котто поделился мыслями о предстоящем, уже третьем по счёту поединке между представителем Казахстана Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом.



«Это последний шанс для Головкина взять верх в трилогии с Канело, учитывая его возраст и тот факт, как много этот бой значит для него. В то же время нам нужно будет посмотреть, как поступит Канело после поражения, которое он потерпел от Дмитрия Бивола. Принимая во внимание эти два фактора, мне кажется, что это будет отличный бой, и у меня нет фаворита», — приводит слова Котто BoxingScene.



Напомним, третий поединок между Головкиным и Альваресом состоится 18 сентября в Лас-Вегасе (США). Первый бой завершился с ничейным результатом, во втором поединке Сауль одержал победу решением судей.

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