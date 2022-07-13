«Они начали лепить отговорки». Нейт Диаз назвал имена бойцов, с кем просил боя

Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз рассказал, что длительное время просил у руководства UFC устроить ему поединок, но всякий раз дело не продвигалось. В последний раз Нейт выходил в октагон летом прошлого года, когда на турнире UFC 263 проиграл британцу Леону Эдвардсу.

«Я всегда просил UFC назначить мне бой, но они никого не предлагали. Я просил дать мне Висенте Люке, Тони Фергюсона. Я назвал им 4–5 бойцов, с кем я бы хотел провести бой. Потом они вышли на меня и предложили бой с Хамзатом Чимаевым, и я подумал: «Что это, *****, за хрень?»

Потом я обмозговал и сказал: «А почему бы мне с ним не подраться?» Я просто хотел покончить со всем этим. Я попросил о бое с Хамзатом, и они начали лепить отговорки. Просто знайте, что я готов был подраться в декабре, январе и марте.

Когда я прошу боя, они предлагают мне больше денег. Всё больше и больше. Но сейчас я не нуждаюсь в деньгах. Я просто хочу уйти. Все, кого они мне предлагают, — это использованные и униженные бойцы. В лёгком и полусреднем весе нет никого достойного», — заявил Диаз в интервью журналисту Ариэлю Хельвани в программе The MMA Hour.

Нейт Диаз дал пощёчину журналисту: