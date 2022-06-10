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Следующим соперником Хамзата Чимаева в UFC может стать Белал Мухаммад: почему Дана Уайт не предложил Ковингтона

Дана Уайт разлюбил Чимаева? Чеченца отодвинули от титульного шанса
Евгений Нарижный
Дана Уайт разлюбил Чимаева?
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Хамзату дадут самого унылого бойца дивизиона, а ведь все ждали схватку с Ковингтоном.

Похоже, Хамзат Чимаев узнал следующего соперника в UFC. Им станет пятый номер рейтинга полусредневесов Белал Мухаммад. Борз и Белал договорились о поединке в «Твиттере» – если бой утвердят, он может пройти в октябре на турнире в Абу-Даби. Инициатором выступил Мухаммад, но Хамзат быстро согласился, хотя у Чеченского викинга имелись и более интересные варианты.

Среди всего топ-5 Мухаммад – самый неинтересный вариант. Бой с Камару Усманом для Чимаева в данный момент вряд ли реален сразу по нескольким причинам, главная из которых – травма нигерийца. Но нет никакой логики в том, что среди остальных опций Борз предпочёл самую неудачную.

Хамзат Чимаев

Хамзат Чимаев

Фото: Getty Images

Главным вариантом для Чимаева после победы над Гилбертом Бёрнсом считался Колби Ковингтон, но американец куда-то пропал. Вероятно, дело в стычке с Хорхе Масвидалем и судебном иске, который Колби до сих пор не прокомментировал. Бой с Колби – идеальный вариант для Хамзата. Победа в таком поединке гарантировала бы ему титульник, но есть и другие варианты – все они круче, чем бой с Мухаммадом.

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Травма Камару сорвала чемпионский бой Усмана с Леоном Эдвардсом – почему бы не организовать схватку Чимаева с британцем, тем более их поединок уже срывался целых три раза. Если бы в этом поединке парни бились за временный пояс, никто не задавал бы вопросов – оба это вполне заслужили. Хамзат победил бойца с третьей строчки, а Леон не проигрывает уже девять поединков. Но и этот вариант босс UFC пока почему-то не видит приоритетным.

Бой с Мухаммадом плох для Чимаева не только потому, что Белал ниже на две строчки в рейтинге. Американский палестинец просто ниже уровнем, чем предыдущий соперник Борза. И если Чимаеву не могут организовать поединок с Колби или Эдвардсом, интереснее было бы посмотреть на незамедлительный реванш с Бёрнсом – всё же их первый бой не был односторонним.

Белал один из скучнейших персонажей в топе среднего веса. Биться с ним нет никакого смысла – в рейтинге это не поднимет, а поединок не получится таким же горячим, как рубка с Бёрнсом. Если Чимаеву нужен разминочный бой, куда интереснее было бы свести его с Нейтом Диазом, тем более такая информация из разных источников уже появлялась. Для Нейта это мисматч, он никогда не согласится на бой с Хамзатом, но даже такая схватка привлекла бы больше внимания, чем афиша Чимаев – Мухаммад. Белал – самый унылый боец полусреднего дивизиона. Только пять побед из 21 он добыл благодаря финишу, а в UFC Мухаммад не выигрывал досрочно почти три года.

Гилберт Бёрнс и Хамзат Чимаев

Гилберт Бёрнс и Хамзат Чимаев

Фото: Getty Images

Непонятно, чем Хамзат обидел Дану Уайта, что босс притормозил с его продвижением к поясу. Не стоит думать, что в «Твиттере» переписывались Хамзат и Мухаммад: скорее всего, этим занимались их менеджеры, консультируясь с бойцами. Вероятно, представители Чимаева уже обговорили с Даной, что бой с Белалом – самая вероятная опция для Хамзата. Неужели Уайт разочаровался в Викинге после того, как тот не смог финишировать Бёрнса? Глава UFC никогда не говорил об этом напрямую, но, если организацию боя между Чимаевым и Мухаммадом подтвердят, другого объяснения просто не будет.

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