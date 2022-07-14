Нейт Диаз: в UFC хотят, чтобы я дрался с Конором, а мне это не нужно
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Американский боец UFC Нейт Диаз рассказал о том, что он хочет выйти из организации.
«Я пытался устроить шоу, но они не хотят расторгать контракт и держат меня в заложниках. И я хочу выйти. Это моя главная цель. Они хотят, чтобы я дрался с Конором, а мне это не нужно.
На последней встрече Дана Уайт сказал: «Окей, давай всё обсудим. Я сейчас вернусь, отойду на пять минут». Он и Хантер просто сбежали из здания. Тогда я вышел на улицу и со стороны заднего двора помочился на штаб-квартиру UFC. Я хотел украсть у них из офиса какую-нибудь хрень, но там не было ничего крутого. Поэтому я просто помочился на заднем дворе.
Я ценю UFC, но они ценят меня только в кабинете, а на публике я обесцениваюсь», — приводит слова Диаза MMA Fighting.
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