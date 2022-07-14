Левый – похоронный. Пять молниеносных нокаутов Макгрегора. Видео

Никто не станет спорить, что главная звезда в истории ММА – Конор Макгрегор. 14 июля ирландцу исполнилось 34 года, в честь дня рождения Ноториуса вспоминаем пять самых быстрых нокаутов в его исполнении.

Маркус Бримейдж, 1:07

В апреле 2013-го Конор встретился с Маркусом Бримейджем в дебютном поединке в UFC. Хороший тест, учитывая, что американец шёл на серии из трёх побед. Но для Ноториуса Бримейдж оказался слишком простой задачей. Соперник начал агрессивно и даже не поприветствовал Мака после старта поединка. Конор действовал вторым номером и не спешил срубать зазнавшегося Маркуса, который чересчур верил в себя и будто не понимал, что перед ним стоит двойной чемпион Cage Warriors.

Для Бримейджа всё закончилось по истечении первой минуты, когда он пропустил несколько апперкотов. У бойца подкосились ноги, чем воспользовался Конор и оперативно его добил. Когда-то Бримейдж выглядел перспективным парнем, но сегодня он известен лишь благодаря поражению от ирландца и недавнему бою на подушках в промоушене Pillow Fighting Championship.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале UFC.

Дональд Серроне, 0:40

Иронично, но последняя победа Макгрегора на данный момент случилась над уже завершившим карьеру бойцом. В январе 2020-го Дональд Серроне вышел в октагон с Маком, чтобы стать для бывшего чемпиона трамплином к по-настоящему громким противостояниям. Ковбой миссию выполнил настолько успешно, что многие засомневались, а не устроил ли Дана Уайт постановку.

На самом деле Дональд уже тогда выглядел неважно даже на фоне Макгрегора. Ирландец начал с того, что вошёл в клинч с Ковбоем и разбил ему лицо ударами плечом. Затем Мак пошатнул соперника хай-киком и принялся добивать – Серроне согнулся и не чувствовал сил продолжать, так что Хёрб Дин резонно остановил бой и поверг фанатов Конора в экстаз.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на странице UFC Russia во «Вконтакте».

Майк Вуд, 0:16

В 2011 году Макгрегор был неизвестным бойцом, к тому же не так давно уступившим за 38 секунд сабмишеном. Изначально Мак должен был подраться не с Вудом, а с Грегом Логаном, но соперник травмировался. Майк вышел на двухдневном уведомлении. Позже он признался, что не успел даже глянуть предыдущие бои Конора.

Возможно, поэтому бой закончился для Вуда так быстро. Примерно через пять секунд после старта Макгрегор сбил соперника с ног и принялся наносить удары в голову. Ирландец бил до тех пор, пока Вуд не лёг на канвас и не перестал защищаться – на всё ушло 16 секунд.

Права на видео принадлежат Cage Contender.

Жозе Альдо, 0:13

Поединок, после которого фанаты впервые заговорили о величии Конора. 12 декабря 2018-го Макгрегор вырубил легендарного Жозе Альдо и стал чемпионом UFC в полулёгком весе. Перед поединком ирландец пообещал, что финиширует соперника в первом раунде, и сделал это.

Когда бой начался, Ноториус не спешил лезть вперёд. Он держал дистанцию и отдавал инициативу Альдо. Первая попытка претендента обернулась неудачей: он мог потушить свет чемпиону уже на пятой секунде, но джеб получился неакцентированным. Зато когда сам бразилец полез с оверхендом, Конор поймал его чётким хуком в подбородок, и Жозе рухнул на канвас.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале UFC.

Пэдди Доэрти, 0:04

Пэдди Пимблетту до поединка с Макгрегором пока далеко, а вот его тёзка побился с Маком — и не слишком удачно. Спустя месяц после 16-секундной победы над Вудом ирландец вышел на поединок с Доэрти.

Права на видео принадлежат Immortal Fighting Championship.

Бой закончился ещё до того, как кто-то из мужчин вспотел. Соперники коснулись перчаток, Доэрти бросился вперёд, чтобы пробивать комбинации, а Конор отступил назад и нанёс точный левый хук. Доэрти упал на канвас, и после добивания вмешался рефери.