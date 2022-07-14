Промоутер назвал имя следующего соперника Деонтея Уайлдера

Стало известно, что бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер собирается провести поединок против финна Роберта Хелениуса в октябре этого года. Об этом сообщил британский промоутер Фрэнк Уоррен.

«Деонтей подерётся в октябре. Он возвращается, и говорят о его поединке против Хелениуса. Этот бой пройдёт в Штатах. Я бы хотел организовать этот поединок, но Уайлдер возвращается после жёсткого нокаута. Нет сомнений в том, что нокаут в трилогии с Фьюри, который устроил ему тяжёлый бой, был жёстким», — приводит слова Уоррена Boxing 24/7.

Напомним, Уайлдер, в этом году готовящийся отпраздновать 37-летие, не выступал с октября, когда в третьем поединке с британцем Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO) уступил нокаутом в 11-м раунде и потерпел второе поражение за всё время выступления в профессионалах.