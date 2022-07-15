Джейк Пол обвинил Томми Фьюри в обмане

Популярный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, обвинил Томми Фьюри в обмане.

«Я верю словам его отца, что Томми не подходит под весовую категорию. И то, что Фьюри говорил, якобы у него нет визы в Америку, не имеет никакого значения, так как всего месяц назад он был на отдыхе в Лос-Анджелесе. Тому подтверждение различные фотографии в соцсетях. Никто не знает, летел ли он обратно в Лондон или нет, и затем его отец говорит: «Он не тренировался, он толстый, я сказал ему не ехать на бой». Да ты тупой, бро. Ты тупой. Его даже собственный отец сдал», — цитирует Пола MMA Junkie.

Бой пройдёт 6 августа на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США).



В 2020 году Джейк начал проводить бои по правилам бокса вслед за своим братом Логаном. В своём первом поединке с блогером Али Эсоном Гибом Джейк смог победить оппонента нокаутом. Во втором бою он победил баскетболиста Нейта Робинсона. После этих поединков Пол стал повышать уровень соперников. 17 апреля 2021 года соперником Пола стал 36-летний экс-чемпион Bellator Бен Аскрен. Этот поединок Пол выиграл нокаутом в первом раунде. После этого Пол дважды победил Тайрона Вудли. Сейчас на его счету в профессиональном боксе пять побед (четыре нокаутом) и ни одного поражения.