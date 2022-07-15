Бывший тренер Владимира Кличко высказался о его возможном возобновлении карьеры

Сергей Городничёв, тренировавший экс-чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко, ответил на вопрос о возможном возвращении своего бывшего подопечного в бокс.



«Я ничего об этом не знаю. Сложно сказать. Хотелось бы, но зачем? Уже ходят слухи, но зачем? Это его решение. Мы узнаем, он же не говорит за год или два. Скажет за три дня: «Я вернулся». Вот и всё. Плюс-минус так.

Мог бы он быть конкурентным? Думаю, да. Я бы с Уайлдером бой посмотрел с удовольствием. Пулев, Чисора — это уже так. Реванш с Фьюри? Да, он должен был состояться. У меня вон и плакат висит», — сказал Городничёв в интервью на канале ТАЙК МАЙСОН в YouTube.



Владимир Кличко провёл в общей сложности 69 боёв, одержав 64 победы и потерпел пять поражений. Он владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, IBO и WBA. В 2017 году боксёр завершил карьеру после того, как проиграл британцу Энтони Джошуа нокаутом.

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