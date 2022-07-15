Спарринг-партнёр Пола: Хасим Рахман — жёсткое испытание для Джейка

Энтони Тейлор, спарринг-партнёр блогера Джейка Пола, поделился ожиданиями от боя Джейка с Хасимом Рахманом, который состоится 6 августа.



«Хасим очень опытный. Джейк — мой мальчик, но для него это жёсткое испытание. Джейк должен провести 10 боёв за карьеру, а не так рано выходить против Хасима. Он должен драться с ним при рекорде 10-0, а не 5-0. Он делает пять шагов вперёд. Бой с Хасимом в разы сложнее поединка с Томми Фьюри.



У Томми нет любительского опыта, как у Хасима. Поэтому вы должны отдать должное Джейку, он хочет показать всем, что они ошибаются, думаю, он может это сделать. Он способен переплюнуть этого парня. Это риск, ведь на кону потеря непобеждённого рекорда. Но если Джейк проиграет, то это всего лишь одно поражение в его послужном списке, многие великие бойцы проигрывали. Не все могут быть Мейвезером», — цитирует Тейлора BloodyElbow.



В 2020 году Джейк начал проводить бои по правилам бокса вслед за своим братом Логаном. В своём первом поединке с блогером Али Эсоном Гибом Джейк смог победить оппонента нокаутом. Во втором бою он победил баскетболиста Нейта Робинсона. После этих поединков Пол стал повышать уровень соперников. 17 апреля 2021 года соперником Пола стал 36-летний экс-чемпион Bellator Бен Аскрен. Этот поединок Пол выиграл нокаутом в первом раунде. После этого Пол дважды победил Тайрона Вудли. Сейчас на его счету в профессиональном боксе пять побед (четыре нокаутом) и ни одного поражения.

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