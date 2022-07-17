«Мне не предложили ни одного боя за последние 9 месяцев». Нейт Диаз ответил Дане Уайту

Известный американский боец UFC Нейт Диаз отреагировал на недавние слова президента промоушена Даны Уайта в его адрес. Ранее Нейт упрекнул лигу в отсутствии у него поединков, заявив, что его фактически держат в заложниках. На это Дана сказал, что промоушен никого не может держать в заложниках, а варианты по организации боя для Диаза прорабатываются.



«Дана сказал, что Фрэнсис Нганну получил травму и не может сейчас драться. Не знаю, почему он так растерялся во время интервью. А вообще за последние девять месяцев мне не предложили ни одного боя, а я просил о поединках с пятью соперниками. Спасибо за добрые слова, но я хотел бы пойти дальше», — написал Диаз в своих социальных сетях.

Нейт Диаз дал пощёчину журналисту: