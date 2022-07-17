Мачаев — Махачеву: твой конь понял, что в Бразилию скакать не надо

Российский боец смешанных единоборств Мурад Мачаев разместил новый пост в своих социальных сетях, подшутив над соотечественником, бойцом UFC Исламом Махачевым, по поводу его предстоящего поединка с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой.

«Ису, твой конь, говорят, понял, что в Бразилию скакать не надо», — написал Мачаев.

Бой Махачева и Оливейры состоится 22 октября 2022 года на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Ислам вышел на претендентскую позицию после длительной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 россиянин одолел американца Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде.

Оливейра в последнем бою одолел представителя США Джастина Гэтжи. Тогда Чарльз не смог уложиться в лимит весовой категории, из-за чего пояс UFC остался вакантным.