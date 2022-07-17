Дана Уайт жёстко высказался в адрес Джейка Пола
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Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу YouTube-блоггера, увлекающегося единоборствами, Джейка Пола.
«Меня не волнует Джейк Пол. Всё, что его касается — это дерьмо для платного просмотра.
Он проведёт бой с Рахманом-младшим? Я видел, что его только что нокаутировал сын Томми Моррисона. Его только что нокаутировали. Почему бы ему не подраться с тем парнем, который его победил? Это не тот бизнес, которым я занимаюсь. Я занимаюсь совсем другими вещами. Я занимаюсь жёсткими боями.
Я знаю, что вы, ребята, любите задавать мне такие глупые вопросы, но это не то, чем я занимаюсь. Все эти вещи про Джейка Пола для меня не имеют никакого веса, я считаю глупым обсуждать всё это», — приводит слова Уайта MMA Fighting.
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