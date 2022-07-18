Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Брайан Барберена бросил вызов Нейту Диазу

Брайан Барберена бросил вызов Нейту Диазу
Комментарии

Американский полусредневес UFC Брайан Барберен выразил желание провести бой со своим соотечественником Нейтом Диазом.

«Я смотрю, Нэйт Диас все ноет о том, что не может получить бой. Я готов подраться с тобой в любом весе: от полусреднего до тяжелого. Но я гарантирую, ты придумаешь какую-нибудь отмазку, чтобы избежать избиения», – написал Барберена в социальных сетях.

Диаз провёл последний бой на UFC 263, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021 года, но не смог договориться с UFC о сопернике после того, как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.

Ранее Диаз отреагировал на недавние слова президента промоушена Даны Уайта в его адрес.

Новость по теме
«Мне не предложили ни одного боя за последние 9 месяцев». Нейт Диаз ответил Дане Уайту
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022