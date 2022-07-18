Брайан Барберена бросил вызов Нейту Диазу

Американский полусредневес UFC Брайан Барберен выразил желание провести бой со своим соотечественником Нейтом Диазом.

«Я смотрю, Нэйт Диас все ноет о том, что не может получить бой. Я готов подраться с тобой в любом весе: от полусреднего до тяжелого. Но я гарантирую, ты придумаешь какую-нибудь отмазку, чтобы избежать избиения», – написал Барберена в социальных сетях.

Диаз провёл последний бой на UFC 263, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021 года, но не смог договориться с UFC о сопернике после того, как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.

Ранее Диаз отреагировал на недавние слова президента промоушена Даны Уайта в его адрес.