Брайан Барберена бросил вызов Нейту Диазу
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Американский полусредневес UFC Брайан Барберен выразил желание провести бой со своим соотечественником Нейтом Диазом.
«Я смотрю, Нэйт Диас все ноет о том, что не может получить бой. Я готов подраться с тобой в любом весе: от полусреднего до тяжелого. Но я гарантирую, ты придумаешь какую-нибудь отмазку, чтобы избежать избиения», – написал Барберена в социальных сетях.
Диаз провёл последний бой на UFC 263, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021 года, но не смог договориться с UFC о сопернике после того, как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.
Ранее Диаз отреагировал на недавние слова президента промоушена Даны Уайта в его адрес.
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