«Всё это было сомнительно». Рахман-младший рассказал о переговорах с Джейком Полом
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Сын экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Хасима Рахмана, Хасим Рахман-младший, рассказал о том, как проводились переговоры по его бою с YouTube-блогером Джейком Полом.
«Всё это было немного сомнительно. Мне позвонил его тренер, спрашивал, сколько я вешу, как я себя чувствую после последнего боя, в какой я форме, что делал в зале, сколько спарринговал. Но он узнавал это под предлогом, что я приеду и поспаррингую с Джейком как левша – для его боя с Андерсоном Сильвой.
Думал, что они перезвонят и пригласят меня помочь им перед Андерсоном. Но через час мне позвонили и сказали, что хотят драться. Так что все эти вопросы действительно прощупывали бой против меня», — приводит слова Рахмана-младшего MMA Fighting.
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