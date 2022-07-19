«Я устрою похороны». Чимаев прокомментировал новость об организации боя с Диазом

Шведский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Хамзат Чимаев (11-0) прокомментировал новость об организации поединка со звёздным американским ветераном Нейтом Диазом (23-13).

Напомним, ранее журналист ESPN Бретт Окамото сообщил, что поединок бойцов возглавит турнир UFC 279, который состоится 11 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Я собираюсь устроить похороны Нейта Диаза вместе с UFC», – приводит слова Чимаева Окамото в социальных сетях.

В своём последнем бою на турнире UFC 273 в апреле Чимаев победил единогласным решением бразильского экс-претендента на титул Гилберта Бёрнса, впервые пройдя всю дистанцию. Диаз не дрался с июня 2021 года, когда на UFC 263 уступил по очкам британцу Леону Эдвардсу.