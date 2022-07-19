Чимаев разместил первый пост после новости о своём бое с Диазом

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев у себя в социальных сетях разместил первый пост после того, как появилась информация о его поединке с представителем США Нейтом Диазом. Ранее этот бой, ссылаясь на источник, анонсировал журналист ESPN Бретт Окамото. По его сведениям, противостояние должно состояться на турнире UFC 279.



«95», — написал Чимаев, добавив к посту несколько смайлов, а также постер, посвящённый поединку.

Напомним, последний бой Чимаев провёл с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Поединок состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Диаз провёл последний бой на UFC 263, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу.

Фанат сделал татуировки с лицами Чимаева и Тилла: