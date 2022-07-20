Джейк Пол: ставлю на победу Диаза над фальшивым Хабибом

Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям в боксёрском ринге, считает, что американский боец Нейт Диаз одержит победу в бою со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Я ставлю на победу Нейта Диаза над фальшивым Хабибом», — написал Пол в социальных сетях.

Напомним, последний бой Чимаев провёл с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Поединок состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Диаз провёл последний бой на UFC 263, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу.