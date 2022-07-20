Это месть президента UFC? Карьеру легендарного Диаза будет хоронить лютый Чимаев

37-летний Нэйт Диаз – фигура одиозная. Известный скандалист, представитель одного из самых популярных в среде фанатов клана. Диазы позиционируют себя этакими гангстерами от ММА. С кем братья Диаз только ни конфликтовали. В том числе, с командой Хабиба была вполне себе реалистичная стычка на одном из ивентов UFC.

Закат карьеры, а по-другому и не назовёшь три поражения в четырёх последних поединках Нейта, проходит нервно. Американец настойчиво требует у лиги денежный бой. Ещё год назад он грозился «поставить на место выскочку Чимаева», но тогда Дана Уайт его пощадил. Диаза, естественно. Прошедший в минувшие выходные турнир показал, насколько Хамзат опасен.

Да, я ничего не путаю, чеченский швед не дрался в Нью-Йорке, но там удосрочил нашего Муслима Салихова Ли Джинлианг. Так вот, в октябре 2021 года Чимаев разобрал этого грозного китайца за 3 (!) минуты. Максимально уверенно и невероятно эффектно. Да, Салихов на год старше Диаза, но он был на серии из пяти побед в UFC. Сражался, правда, раз в год… Возможно, именно это и сказалось на итоговом результате.

Нейт за последние шесть лет провёл всего 3 поединка. И мы не берём в расчёт поражение от Конора Макгрегора в 2019 году. Тот поединок озолотил и ирландца, и в определённом смысле – самого Диаза. И после этого финансового успеха у парня немного деформировалось сознание. Он принялся требовать от UFC больше денежных боёв. Напомню, Диазы конфликтовали с дружиной Хабиба, но ничего полезного из этого не извлекли.

Вернёмся к главной новости дня: подготовка поединка Диаз — Чимаев. Нейт в последние несколько месяцев активизировался. О здоровье своём парень не думал никогда, лез во все возможные передряги. И сейчас, находясь в очевидном экономическом кризисе, он готов на любые вызовы. Известно, что на столе у Диаза лежит контракт с кулачным промоушеном BFC. И Нейт готов рискнуть, как принято в таких случаях говорить, здоровьем, ради заработка.

В UFC у бойца остался один поединок по контракту. И Нейт, по понятным соображениям, просит у президента лиги максимально денежный бой. Либо, что-то эпичное – победить или умереть. Чимаева он требовал ещё год назад, когда Борз был на вершине хайпа. Сейчас золотой пепел с Хамзата немного осыпался, но физическая мощь и невероятные навыки никуда не делись.

Чеченский боец на правильном витке своей карьеры, он сосредоточен на достижении результата, перед ним длинная и, надеемся, успешная карьера. И что ему может противопоставить Диаз? Простите, мы не следим за тем, как он живёт, где и с кем тренируется, но. Мы видели его последние бои. И его физическая форма не впечатляет. Поединок с Масвидалем остановил доктор. Нейт яростно протестовал. Хорошо, бой с Эдвардсом прошёл всю дистанцию, но там на Диаза было больно смотреть.

И вот мы оказались там, где мы есть. Утомлённый постоянными нападками, не всегда корректными, со стороны клана Диазов президент UFC, бросил Нейта в лапы одного из самых опасных хищников в его организации. Этот поединок не получится провести в уважительном тоне. Нейт непременно начнёт пылить в адрес Хамзата, тот ответит и в октагоне будет реальная заруба. Американец не для того наезжал на Уайта, чтобы сделать пресным своё прощание с лигой.

Так что, друзья, нас ждёт отличное шоу, лютый бой. И здесь нам остаётся надеяться только на милосердие Хамзата, поскольку своими силами Диаз здоровье сохранить вряд ли сможет. А Дана Уайт, конечно, очень сердитый мужчина. Неужели, он решил просто отомстить Нейту за все его нападки?