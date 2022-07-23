Азербайджанский боец Мусаев нокаутировал американца Аутло в соглавном бою Bellator 283

В Вашингтоне (США) на стадионе «Эмеральд Куин Казино» в эти минуты проходит турнир Bellator 283, в рамках которого в соглавном бою сошлись представители лёгкой весовой категории – 32-летний представитель Азербайджана Тофик Мусаев и 30-летний американец Сидни Аутло.

Бой завершился уже на 27-й секунде первого раунда победой нокаутом в исполнении Мусаева.

Таким образом, Мусаев победил в своём дебютном поединке на Bellator. Ранее он выступал на промоушенах Rizin, WFCA и прочих. Всего на его счету 18 побед в ММА при четырёх поражениях. У его американского оппонента Аутло – это поражение стало пятым за карьеру при 13 победах.

Напомним, в главном бою турнира бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Дуглас Лима сразится с претендентом на титул Джейсоном Джексоном. Лима проиграл свои последние три поединка, в то время как у Джексона победная серия из пяти боёв.