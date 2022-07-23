Джошуа: в первом бою Усик надрал мне задницу в некоторых раундах

Британский боксёр Энтони Джошуа признал, что заслуженно проиграл в первом поединке с украинцем Александром Усиком, и высказал мнение, что в реванше они поменяются ролями.
«В первом бою он надрал мне задницу в некоторых раундах. Я должен принять то поражение как мужчина — ответственность за него лежит на мне. Я тот, кто может признать, что был неправ, и высоко держать голову, когда прав. В прошлом бою он был прав, а я ошибался.
20 августа мы должны поменяться местами. Я не люблю слишком усложнять, потому что всё гениальное просто. Иногда, если всё делаешь таким образом, можно добиться многого. Так что я просто не собираюсь ничего усложнять», — приводит слова Джошуа World Boxing News со ссылкой на JD Sports.
Усик и Джошуа сошлись лицом к лицу перед реваншем:
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