Крылов, Пимблетт и ещё два бойца получили бонусы от UFC за лучшее выступление вечера

Стали известны имена бойцов, которые получили бонусы по итогам турнира UFC London.

$ 50 тыс. за лучше выступление вечера получили украинец Никита Крылов, американец Джонатан Пирс, британцы Пэдди Пимблетт и Молли МакКэн. Все они досрочно одержали победы в своих поединках.

Напомним, Никита Крылов победил Александра Густафссона нокаутом в первом раунде. Джонатан Пирс победил Маквана Амирхани техническим нокаутом во втором раунде. Пэдди Пимблетт одержал победу над Джорданом Ливиттом удушающим приёмом во втором раунде. Молли Маккэнн победил Ханна Голди техническим нокаутом в первом раунде.

В главном бою турнира Кёртис Блэйдс одержал победу в поединке с Томом Аспиналлом из-за травмы англичанина в первом раунде. Он повредил себе коленный сустав после попытки пробить лоукик.