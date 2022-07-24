Леон Эдвардс сказал, на кого поставил бы в бою Чимаева и Диаза

Британский претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Леон Эдвардс высказался об организации поединка между своим бывшим соперником, американским ветераном Нейтом Диазом, и шведским проспектом Хамзатом Чимаевым. Этот бой состоится 11 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Если бы я ставил деньги, то ставил на Хамзата. Хотя мне нравится Нейт, он многое сделал для компании. Мне бы хотелось, чтобы ему дали хороший бой как ветерану, который собирается уходить.

Но вместо этого он получил проспекта, да и к тому же борца. И это полный отстой. UFC следовало бы получше заботиться о нём. Я бы хотел, чтобы победил Нейт, но если говорить о ставке, то выберу Хамзата», – сказал Эдвардс в интервью журналистам.