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UFC объявил о бое между Чимаевым и Диазом

UFC объявил о бое между Чимаевым и Диазом
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UFC объявил о проведении поединка между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американским ветераном Нейтом Диазом.

Поединок состоится в рамках турнира UFC 279, который пройдёт в Парадайзе, штат Невада, 11 сентября.

В своём последнем бою на турнире UFC 273 в апреле Чимаев победил единогласным решением бразильского экс-претендента на титул Гилберта Бёрнса. Чимаев является непобеждённым бойцом. Всего в смешанных единоборствах он провёл 10 боёв, одержав во всех победы. В рамках UFC на счету Чимаева пять побед, из которых четыре досрочные.

Диаз не дрался с июня 2021 года, когда на UFC 263 уступил по очкам британцу Леону Эдвардсу. На счету Диаза 23 победы в смешанных единоборствах и 13 поражений.

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