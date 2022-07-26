Оливейра — о бое с Махачевым: пояс уже мой, для меня это ещё одна защита

Экс-чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), бразилец Чарльз Оливейра заявил, что воспринимает предстоящий поединок с россиянином Исламом Махачевым как ещё одну защиту титула.

Напомним, Оливейра не уложился в лимит весовой категории перед майским поединком с американцем Джастином Гэтжи, превысив его на 200 граммов, и лишился пояса.

«Пояс уже мой, для меня это просто ещё одна защита титула. Я уложился в вес, никаких сомнений. Я чувствую, что меня ограбили. Это по-настоящему тяжело. Я слышал, как мой папа плакал, а дочка спрашивала, почему я лишился пояса. Это не соотносилось с вложенным трудом. Но самое главное, я показал чемпионский менталитет. Даже после того, что произошло», – приводит слова бойца издание Sports Illustrated.