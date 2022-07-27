Оливейра: Хабиб помог получить Махачеву титульный бой. Нравится вам это, или нет

Экс-чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра высказался по поводу влияния Хабиба Нурмагомедова на титульный бой с участием Ислама Махачева.

«На самом деле, я думаю, что у Махачева хватает своих достоинств. У него была длинная победная серия. Если не ошибаюсь, уже 11 подряд, верно? Или что-то в этом роде. Но, с другой стороны, у Хабиба Нурмагомедова слишком большое влияние. Это придаёт тебе вес, когда ты имеешь такого человека рядом.



Так что, нравится вам это или нет, но это сыграло свою роль. Лично я считаю, что для того, чтобы бороться за пояс, ему нужно было провести ещё один бой», — приводит слова Оливейры MMA Fighting.

Напомним, перед своим последним поединком на турнире UFC 274 в мае Оливейра не «сделал» вес и лишился титула. Его соперник, американец Джастин Гэтжи, успешно уложился в лимит, однако проиграл Чарльзу удушающим приёмом в первом раунде, из-за чего пояс остался вакантным.



Махачев же вышел на претендентскую позицию после затяжной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 Ислам одолел американца Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде.