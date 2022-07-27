Нейт Диаз назвал лучшего боксёра в UFC

Звёздный американский ветеран Нейт Диаз прокомментировал высказывание своего соотечественника, экс-чемпиона UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Макса Холлоуэя, назвавшего себя «лучшим боксёром в организации».

«Я слышал, как Макс Холлоуэй сказал, что он лучший боксёр в UFC. Эй, я люблю Макса Холлоуэя, он великолепен, но никому в UFC не справиться со мной в боксёрском матче. Я не хочу ни с кем боксировать, я просто говорю. Кто лучший боксёр в UFC? Я», – сказал Диаз в рамках YouTube-подкаста журналиста Ариэля Хельвани.

Напомним, свой следующий поединок Диаз проведёт против шведского проспекта полусреднего веса (до 77 кг) Хамзата Чимаева. Встреча возглавит турнир UFC 279, который состоится 11 сентября в Лас-Вегасе (США).