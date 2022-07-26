Хамзат Чимаев объяснил, почему ему не нужен поединок с Диазом

Шведский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Хамзат Чимаев заявил, что его не интересует поединок с американским ветераном Нейтом Диазом с точки зрения спортивной конкуренции. Напомним, бой возглавит турнир UFC 279, который состоится 11 сентября в Лас-Вегасе (США).
«Мне нужно дождаться победителя боя между Усманом и Леоном, я подерусь с ним. Мне не нужен бой с Нейтом Диазом. Я дерусь с ним ради веселья. Если бы я решил дождаться титульного боя, это отняло бы много времени.
Усман дерётся один раз в год, потому что у него есть всё. Есть деньги, он первый номер рейтинга «pound-for-pound». Вот почему он тянет. Он не хочет лишаться пояса. Но все знают, что я приду за ним и приду голодным», – сказал боец в рамках подкаста журналиста Ариэля Хельвани.
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