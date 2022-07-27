Дана Уайт высказался о возможности организации третьего боя Макгрегора и Диаза

Президент UFC Дана Уайт высказался о возможной организации третьего поединка между звёздами организации, ирландским экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором и американским ветераном Нейтом Диазом.

«Конор пока не готов, его нога ещё не зажила. Очевидно, Нейт мог бы дождаться этого боя, но он не хочет. Он хочет продолжать двигаться вперёд, что мы и делаем. Это один из тех боёв, которые вы можете устроить когда угодно. Однако к нему не было предпосылок. Послушайте, если два парня вроде Конора и Нейта действительно захотят драться друг с другом, то это произойдёт. Первые два поединка получились потрясающими», – приводит слова Уайта издание MMA Mania.

Напомним, свой следующий поединок Диаз проведёт против шведского проспекта полусреднего веса (до 77 кг) Хамзата Чимаева. Встреча возглавит турнир UFC 279, который состоится 11 сентября в Лас-Вегасе (США).