О`Мэлли: я удивился, когда Ян согласился драться со мной. Это риск для него

Боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC американец Шон О’Мэлли высказался по поводу своего поединка с Петром Яном.
«Я не хочу, чтобы мой образ мыслей перед боем был таким как: «Если я проиграю, то проиграю парню № 1». Но так оно и есть. Просто верю в создание таких волшебных моментов, и я думаю, что именно так создаются суперзвёзды. Я выхожу и уничтожаю Петра Яна, 22 октября в Абу-Даби, это очень важно. Так рождаются суперзвёзды, и я просто чувствую, что это идеальный бой в моей карьере. Идеальное время, идеальный соперник. Просто пришло моё время.
Я просто рад этой возможности, и я верю, что воспользуюсь ею. Думаю, что чем выше уровень парней, с которыми я буду драться, тем лучше будет для вас, ребята. Честно говоря, я не ожидал, что он согласится. Это рискованный бой для Петра. Он не глуп. Он боксёр высокого уровня, он боец ММА высокого уровня, он должен посмотреть на меня и понять, что я представляю угрозу. Я не вхожу в «Топ-10», но думаю, что для него победа надо мной — это большая победа», — приводит слова О’Мэлли MMA Fighting.
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