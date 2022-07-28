Уайт: мне нравится Нейт Диаз, но организовать ему бой не так просто

Президент UFC Дана Уайт высказал мнение по поводу американского бойца Нейта Диаза.

«Я очень переживаю за Нейта Диаза. Мне нравится Нейт, но организовать ему бой не так просто, как кажется. Все спрашивали: «Почему вы не дадите ему бой?» Ну, он просил бой с Фрэнсисом Нганну, и я могу продолжать этот список, просто не хочу», – заявил Уайт на пресс-конференции в Лас-Вегасе.



«В результате мы организовали ему бой, и это бой, который он хотел. Это будет хороший бой, который люди хотят увидеть. Это противостояние интересно фанатам – вот почему мы это сделали», — приводит слова Уайта Sportskeeda.

Напомним, свой следующий поединок Диаз проведёт против шведского проспекта полусреднего веса (до 77 кг) Хамзата Чимаева. Встреча возглавит турнир UFC 279, который состоится 11 сентября в Лас-Вегасе (США).