Не спешите хоронить Диаза. Вспыльчивого Чимаева ждёт не только фирменная пощёчина

Бой Хамзата Чимаева и Нейта Диаза готовили настолько долго, что многие попросту перестали в него верить. Однако Дана Уайт всё-таки поставил подпись под нужными бумагами: американец и чеченский швед встретятся 11 сентября на турнире UFC 279. И сразу начались разговоры про «заклание», на которое матчмейкеры промоушена ведут Диаза. Ветеран Дэн Харди и вовсе назвал организацию поединка «местью» Нейту.

«Похоже, мы достигли той точки, когда кто-нибудь должен выступить с обвинением. Это не похоже на честный бой. Это больше выглядит как жестокость по отношению к легенде. Из-за того, что бойцы высказываются против организации, их казнят в прямом эфире. Вот как это выглядит, и мне неприятно думать о том, что произойдёт.

Я просто надеюсь на то, что Нейт будет в порядке. Да, у Нейта хорошее джиу-джитсу, но в какой-то момент джиу-джитсу сводится на нет хорошей борьбой. И это произойдёт с Нейтом, если он окажется на полу. Я считаю, что его обезвредят и жестоко изобьют в позиции сверху. Не думаю, что на это будет приятно смотреть», – сказал Харди на подкасте журналиста Ариэля Хельвани.



Шансы 37-летнего ветерана против находящегося «в огне» Борза действительно не очень большие. Диаз проиграл два последних боя, пусть и топовым соперникам. Он слишком редко дерётся, что точно не идёт на пользу спортивным кондициям. Но слово «казнь» здесь однозначно лишнее. На такой важный бой Нейт точно прибережёт для чеченца пару сюрпризов, помимо своей фирменной «Стоктонской пощёчины».

Разница в возрасте тоже говорит против американца, но в этом и его преимущество. Чимаев прекрасен практически во всех аспектах, только ему не хватает опыта и хладнокровия. В бою с Гилбертом Бёрнсом чеченец из-за своей горячности был дважды близок к нокауту, пропустив тяжёлые удары от не самого бьющего соперника. Диаз точно превосходит Борза в коварстве и воспользуется любой возможностью «поймать» соперника на эмоциях.



Если говорить откровенно, мы вряд ли увидим сенсационный апсет. Но называть Диаза «жертвой» — откровенное неуважение к легенде смешанных единоборств. Помимо опыта, с Нейтом остаётся его железный характер, всегда считавшийся главным оружием скандального бойца. Сломить Гангстера точно не удастся. А вот если Чимаев допустит грубую ошибку, соперник обязательно его накажет. Что-что, а наказывать Диаз умеет.