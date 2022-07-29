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Дацик рассказал, станет ли пытаться нокаутировать Монсона

Дацик рассказал, станет ли пытаться нокаутировать Монсона
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Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик рассказал, какие цели будет преследовать во время поединка с ветераном ММА Джеффон Монсоном. Бой состоится 5 августа в Москве.

«Скажем, это больше бой для души, для веселья. Нет цели нокаутировать соперника. Хороший, уважаемый и легендарный боец, поэтому будем просто биться и веселиться. Ну и чтоб самому кайфануть, как в старые времена», — приводит слова Дацика «Рен ТВ».

Напомним, Дацик в последнем поединке одолел бразильца Антониу Силву техническим нокаутом. Бой завершился уже во втором раунде, когда Вячеслав зажал оппонента у канатов и нанёс серию сокрушительных ударов.

Монсон в последнем бою встречался с россиянином Александром Емельяненко. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля мск. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей одержал Александр.

Дацик ответил на вызов Монсона:

Дацик сносит всех на своём пути — его остановит лишь один боец. И это не Мага Исмаилов Дацик сносит всех на своём пути — его остановит лишь один боец. И это не Мага Исмаилов
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