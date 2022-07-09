Дацик сносит всех на своём пути — его остановит лишь один боец. И это не Мага Исмаилов

В новом промоушене Hardcore Boxing состоялся второй турнир, в главном событии которого Вячеслав Дацик встретился с Антониу Силвой. Поединок по правилам бокса проходил в формате четыре раунда по три минуты, но было очевидно, что всю дистанцию бой не продлится.

42-летний Бигфут перед поединком шёл на серии из девяти поражений, в том числе по правилам кикбоксинга и на голых кулаках. Дацик в последнем поединке нокаутировал известного в прошлом кикбоксёра Сауло Кавалари в первом раунде. Бой с Силвой дошёл до второго раунда. В течение первого Дацик избивал Бигфута и отправил его в нокдаун синхронно с гонгом. А в начале второго Вячеслав набросился на бразильца, который уже не защищался, и отправил его в стоячий нокдаун. Судья остановил поединок, а Антониу с трудом дошёл до своего угла.

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После боя в ринг пригласили Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова. Первый уже наверняка подерётся с Дациком, а бой Вячеслава со вторым, похоже, находится в разработке. По поводу победы над Бигфутом Рыжий Тарзан гордо заявил, что он побил легенду и теперь-то никто не скажет, что он победил очередного мешка.

Дацик превратился в настоящую суперзвезду поп-ММА и поп-бокса в России. Параллельно с этими противостояниями его ждёт финал Гран-при в промоушене Pravda с Дмитрием Кудряшовым и бой по ММА с Джеффом Монсоном. Но благодаря чему Вячеслав стал так востребован?

Рыжему Тарзану находят удачных соперников. Все, с кем в последнее время бился Дацик, не представляли для него реальной опасности – только легендарный Ле Баннер побил Вячеслава на своей территории. Остальные соперники либо серьёзно уступали в уровне, как Реваз Верулашвили, либо в габаритах, как Зелимхан Дукаев, либо во всём сразу, как в случае с Артёмом Тарасовым.

Многих впечатлила победа Дацика над Сауло Кавалари – бывший чемпион Glory проиграл в первом раунде. Но для бразильца этот нокаут стал третьим подряд – он давно не тот, как и Бигфут Силва. Кроме того, Кавалари всегда выступал в полутяжёлом весе – с парнями габаритов Дацика он ещё не встречался.

Вячеслав Дацик Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В случае победы над находящимся в ужаснейших кондициях Емельяненко, а затем над борцом-средневесом Исмаиловым Вячеслав улетит в космос по гонорарам и популярности. И единственный, кто сможет остановить Рыжего Тарзана – Дмитрий Кудряшов. Бывший чемпион по версиям WBC Silver и WBA International – единственный соперник Дацика, которого Вячеславу не назначали напрямую.

Боксёры подерутся в финале Гран-при после побед над Вагабом Вагабовым и Сауло Кавалари. В поединке с Вагабовым Кудряшов оформил нокаут за 45 секунд и напомнил, что в боксе существуют уровни. Дацик явно не готов к такому сопернику – высококлассному и физически очень сильному. Поэтому не стоит удивляться, если поединок по какой-то причине сорвётся.