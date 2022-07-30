Дана Уайт объяснил, почему не считает Чимаева фаворитом в бою с Диазом

Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему не считает шведского бойца полусреднего веса Хамзата Чимаева фаворитом в бою с американским ветераном Нейтом Диазом.

«Это вид спорта, в котором никто не является таким большим фаворитом. Любой может выиграть в любой момент времени. Давайте не будем забывать, каким бы крутым Чимаев ни был, таким взрывным, несмотря на то, что он сделал, у него нет того опыта, который есть у всех других людей. Нейт Диас вынослив, он дрался со всеми, это его последний бой, никто не может считаться аутсайдером. Только не в UFC. У Нейта Диаса гангстерский менталитет, у Хамзата Чимаева гангстерский менталитет. Людям нравится это», — приводит слова Уайта BJ Penn.

Напомним, бой возглавит турнир UFC 279, который состоится 11 сентября в Лас-Вегасе (США).