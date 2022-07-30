Сехудо: не стоит сбрасывать со счетов Нейта Диаза в бою с Чимаевым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Генри Сехудо высказался о главном поединке турнира UFC 279 между соотечественником Нейтом Диазом и шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Напомним, UFC 279 состоится 11 сентября в Лас-Вегасе (США).
«Несмотря на то что Нейт Диаз может быть андердогом в этом бою, не стоит сбрасывать со счетов этого пса. Опыт играет большую роль. Это пятираундовый поединок. И если Диаз сумеет заставить Чимаева работать в четвёртом-пятом раунде, то стоит помнить, что мы не видели Чимаева в чемпионских раундах. Это может принести выгоду Нейту», — приводит слова Сехудо MMA Fighting.
Напомним, последний бой Чимаев провёл с Гилбертом Бёрнсом из Бразилии. Противостояние состоялось в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.
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