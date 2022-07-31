Нганну прокомментировал остановку боя в поединке Павловича и Льюиса

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся третий бой главного карда турнира UFC 277, в котором сошлись представители тяжёлой весовой категории – 30-летний российский боец Сергей Павлович и 37-летний представитель США Деррик Льюис. Победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Павлович.

После окончания боя чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну прокомментировал работу рефери в поединке. «Остановка точно была ранней», — написал боец в своём «твиттере».

Напомним, на счету Павловича четвёртая подряд победа нокаутом. Эта победа стала 16-й для россиянина в ММА при одном поражении. В рейтинге своей весовой категории Павлович занимает 11 место. Его оппонент, Деррик Льюис находится на пятой строчке рейтинга.

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